Евровидение 2021 пройдет на Ahoy Arena в Роттердаме. Артисты из 18 стран, которые должны были выступать на отмененном из-за коронавируса конкурсе в 2020 году, уже подтвердили что выступят на этой площадке.

Об этом сообщается на официальном YouTube-канале Евровидения.

"Европейский вещательный союз (EBU) и его голландские члены NPO, NOS и Avrotros рады заключить соглашение о проведении конкурса Евровидение 2021 в Роттердаме на Ahoy Arena", - сказано в сообщении.

Исполнительный руководитель Евровидения Мартин Эстердал заявил, что организаторы рады принять необходимые обязательства своих коллег в Нидерландах и вернуть шоу зрителям во всем мире.

Напомним, Украину в 2020 году на Евровидении должна была представлять группа Go-A.

Также мы писали, что песня шведской группы названа лучшей в истории Евровидения.