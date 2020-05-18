Бизнесмен Кирилл Рубинский в сети рассказал об ощущениях от перелета из Парижа в Австрию. К примеру, выход из самолета занял час, а в туалет можно было ходить только по одному.

Об этом он написал в Facebook.

"Мне нужно было перелететь из Парижа в Вену. В Австрии с этой недели ослабили карантин и обещали принимать всех европейцев с негативным тестом на Covid-19. Тем, у кого теста не было в наличии (российский и французский тесты не принимаются, только немецкий или швейцарский), предлагали за ничтожную сумму в €190 сделать тест по прилету, предварительно зарезервировав время", - уверяет бизнесмен.

При этом, утверждает Рубинский, путешествовать между странами можно только по уважительной причине, среди которых смерть или тяжелая болезнь родственников, а также дела по бизнесу.

Если такого подтверждения нет, на рейс вас не пустят, а в отель не поселят.

"На стойке внимательно проверяют приглашение - без него не выдают посадочный талон. Затем паспортный контроль, там просят повторно предъявить приглашение и бумагу, подтверждающую постоянное место жительства (счет за воду/электричество). Разумеется, все в масках. На контроле безопасности очень длинная очередь, т.к. люди стоят в 2 метрах друг от друга и работает один пропускной пункт", - рассказал Кирилл Рубинский.

Напомним, в мининфраструктуры утверждают, что авиакомпании, которые уже сейчас объявляют о возобновлении рейсов из Украины в мае-июне, вводят людей в заблуждение.

Также "Страна" писала, что три авиакомпании - Czech Airlines, Wizz Аir и Lufthansa намерены восстановить рейсы из Украины в конце мая – начале июня. Об этом свидетельствуют данные на сайте компаний.