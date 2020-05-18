Сегодня, 18 мая, радикала Сергея Стерненко, который убил в Одессе человека, вызвали в СБУ. Пресс-группа спецслужбы выступила с заявлением, что подозрение ему вручать не собираются.

"Служба безопасности Украины сообщает, что Сергей Стерненко вызван на 09.00 18 мая для проведения отдельных следственных и процессуальных действий, которые на данный момент времени не связаны с объявлением ему о подозрении.

Активизация вокруг этого дела в информационном поле является ничем иным, как сознательным стремлением обострить ситуацию в публичной плоскости и создать дополнительные возможности для дальнейшего давления на расследование. Которое, к сожалению, не вернет к жизни убитого ранее человека.

Служба безопасности подчеркивает, что в расследовании "дела Стерненка" руководствуется принципами законности, объективности, справедливости и желанием установить истину, независимо от настроений и политических предпочтений всех фигурантов расследования", - заявили в СБУ.

Ранее "Страна" сообщала, что семья человека, которого убил Стерненко, не получала подозрений.