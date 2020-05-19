Предлагаем гороскоп на вторник, 19 мая, для всех знаков Зодиака. Сегодня важно учитывать детали, отгонять суетливость и спешку, остерегаться конфронтаций в переговорах.

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Овен (21.03 - 20.04)

Первая половина дня будет размереннее и спокойнее, чем вторая. Желательно не спешить и удержаться от суеты. Хорошо посвятить это время планированию и анализу ситуации. Вечером, возможно, вам придется решить важный вопрос.

Телец (21.04 - 20.05)

Сегодня будьте осторожны с экспериментами. Не все ваши действия приведут к положительным последствиям. Лучше заранее просчитать риски и заручиться дружеской поддержкой. Сегодня старайтесь избегать конфликтов, проявляйте максимум такта и терпения.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецы сегодня смогут насладиться достигнутыми ранее результатами. Существует риск для здоровья, поэтому постарайтесь избегать тяжелой физической и умственной работы. Также будьте осторожны при общении с незнакомыми и малознакомыми людьми, поскольку есть вероятность обмана.

Рак (22.06 - 22.07)

У Раков благоприятный день для развития карьеры, хотя с утра может показаться, что удача покинула вас. Сегодня постарайтесь быть менее расточительными. Вечером вы можете получить моральную поддержку и убедиться в правильности действий.

Лев (23.07 - 23.08)

Сегодня Львов могут поджидать испытания на прочность характера. Старайтесь не предпринимать ничего важного в первой половине дня. Возьмите паузу, чтобы ваша импульсивность не привела к ссоре с близким человеком. Вечером насладитесь тишиной и уединением.

Дева (24.08 - 23.09)

Девам лучше посвятить сегодняшний день рутинным делам. Сегодня вам может поступить интересное предложение, на которое лучше не торопиться давать однозначный ответ. Обдумайте все спокойно и примите честное решение.

Весы (24.09 - 23.10)

Весам будет полезно избавиться от эмоций, разрушающих вас. Например, признаться себе в собственных страхах, выплеснуть агрессию через спорт, танцы и другие приемлемые способы. Сейчас прекрасная возможность для новых знакомств и расширения круга общения. Также вы можете примириться с тем, с кем были в ссоре.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Девизом сегодняшнего дня для Скорпионов станут взвешенность, спокойствие и трезвый расчет. Постарайтесь не раздражаться по пустякам. Все выйдет именно так, как вам необходимо. Также сегодня хорошо проявить бережливость и лишний раз подумать перед необдуманными тратами.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Сегодня на вашем горизонте нарисовался успех, но он будет волнообразным - от пика к пику. Возможны трудности при взаимодействии с родственниками. Постарайтесь уйти от разногласий и споров. Также охраняйте тактичность в общении с коллегами.

Козерог (22.12 - 20.01)

Выполнению планов Козерогов может неожиданно помешать недомогание или болезнь. Это звоночек, чтобы дать себе отдохнуть. Лучше тише, но дальше - это ваш путь к успеху сегодня. В противном случае не избежать перенапряжения и апатии.

Водолей (21.01 - 20.02)

У Водолеев день подходит для коллективной работы. После обеда наступит время для компромиссов, к которым вам поможет прийти ваша дальновидность. Вечером вас порадуют личные отношения. Сегодня лучше избегать интенсивной физической активности.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбам сегодня не лишним будет направить свою энергию на запланированные ранее покупки, ремонт или платежи. Важно избегать активного участия в коллективной работе, не допускать переутомления, а часть дел - отложить на конец недели.

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