Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Украине даже не будут обсуждать идею введения паспортов здоровья для туристов, поскольку и за границей эти идеи еще до конца не материализованы.

Слова чиновника приводит "РБК-Украина".

"Все это, на самом деле, уходит в бюрократию. Но это все успокоится, выйдет на свою колею и будут найдены какие-то форматы наименее болезненной жизни в условиях пандемии коронавируса", - сказал он.

Кулеба утверждает, что из практических решений за границей пока склоняются к следующей: на въезде нужно будет показывать справку о том, что человек несколько дней назад сделал ПЦР-тест на коронавирус и он показал негативный результат. А по возвращению домой люди должны будут пройти самоизоляцию и сделать еще один тест.

Напомним, по состоянию на утро понедельника, 18 мая, в Украине выявили уже 18 616 случаев инфицирования коронавирусом. В это же время вчера, 17 мая, сообщалось о 18 291 случае. За сутки выявлено 325 новых заболевших, выздоровело 160 пациентов, и умерли 21 человек.