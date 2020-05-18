Верховная Рада, которая сегодня, 18 мая, выходит из карантина и возвращается к привычному режиму работы, на этой неделе рассмотрит вопросы об изменении законов о гражданстве, иновещании, а также ряд других законопроектов.

Об этом свидетельствует расписание заседаний Верховной Рады на 19-22 мая, обнародованное на сайте парламента.

Так, во вторник, 19 мая, в планах - рассмотрение изменений к закону о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, проект закона относительно функционирования и обращения аграрных расписок и несколько постановлений. Для включения в повестку дня предложен законопроект относительно финансовых услуг в области почтовой связи.

Кроме того, в первом чтении депутаты проголосуют за оптимизацию дорожного строительства и совершенствования законодательства в сфере градостроительной деятельности и предоставление строительной продукции на рынке, а также изменения в Воздушный кодекс и Кодекс законов о труде.

В среду, 20 мая, Рада будет рассматривать вопрос изменений Земельного кодекса относительно приватизации земель государственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий, учреждений и организаций, а также определения высших специализированных судов субъектами управления объектами государственной собственности.

Для рассмотрения во втором чтении предложены проекты законов об учреждении бизнес-омбудсмена и предотвращении чрезмерного давления на субъекты хозяйствования мероприятий государственного надзора (контроля) за соблюдением законодательства о труде и занятости населения.

Для повторного рассмотрения с предложениями президента вынесен законопроект относительно усовершенствования пенсионного обеспечения.

На четверг, 21 мая, запланировано рассмотрение документов о противоминной деятельности в Украине, по повышению эффективности работы Национальной общественной телерадиокомпании и относительно определения ответственности за формирование системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования.

Во втором чтении депутаты проголосуют за законопроекты относительно ускорения дерегуляции в сфере хозяйственной деятельности, о сельскохозяйственной кооперации и о доступе к инфраструктуре объектов строительства, транспорта, электроэнергетики.

Также нардепы рассмотрят проекты законов о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о предоставлении права бесплатной регистрации лицам с инвалидностью и лицам, которые пострадали вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.

В пятницу, 22 мая, заседание Рады начнется с часа вопросов к правительству. Также депутаты рассмотрят во втором чтении законопроект об определении субъектов, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства. В первом чтении рассмотрят повышение размера стипендии и ежегодного пособия для детей-сирот и усовершенствование отдельных вопросов прохождения гражданами Украины военной службы.

Напомним, спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что в Верховной Раде зараженных коронавирусом больше нет.