Национальный банк Украины установил официальный курс на 18 мая на уровне 26,638 грн/$1. По сравнению с предыдущим банковским днем, 15 мая, доллар, стоивший 26,6792 грн/$1, подешевел на 4 копейки.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Так, согласно данным регулятора, официальный курс доллара - 26,638 грн., а официальный курс евро 18 мая составляет 28,7677 грн. за единицу валюты.

Скриншот: bank.gov.ua

Напомним, в конце прошлой недели финансисты прогнозировали укрепление гривны. На этой недели ожидалась межбанковская торговля в рамках 26,50-26,60 грн/$.

Также мы писали, что в НБУ не ждут резкого скачка курса доллара после окончания карантина, но регулятор отмечает возможные небольшие колебания.