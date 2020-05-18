В Бельгии, где 18 мая стартует второй этап ослабления карантина, медики одной из больниц устроили "коридор позора" премьеру страны Софи Вильмес - из-за ситуации в здравоохранении, которая обострилась на фоне пандемии коронавируса.

Видео инцидента опубликовано на YouTube.

Премьер-министр Бельгии Софи Вильмес 16 мая посетила больницу "Сен-Пьер" в Брюсселе, чтобы обсудить с медперсоналом вопросы, связанные с борьбой с коронавирусом. Однако, встречая главу правительства, медики выстроились по обе стороны дороги, развернувшись спиной к кортежу премьера в знак недовольства решениями властей.

Как сообщает телеканал RTBF, в акции приняли участие около 120 сотрудников учреждения. В профсоюзе врачей рассказали, что персонал недоволен распоряжением, согласно которому обязательной становится сверхурочная работа. Кроме того, врачи жалуются на недостаточную финансовую поддержку в условиях пандемии.

"Политики постоянно отворачиваются от нас, когда мы просим о помощи", - сказала журналистам одна из медсестер, заявив, что больницы испытывают острую нехватку персонала.

Напомним, в Харькове 18 мая врачи "скорой помощи" вышли на акцию протеста.