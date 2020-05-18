По состоянию на утро понедельника, 18 мая, в Украине выявили уже 18 616 случаев инфицирования коронавирусом. В это же время вчера, 17 мая, сообщалось о 18 291 случае. За сутки выявлено 325 новых заболевших, выздоровело 160 пациентов, и умерли 21 человек.

Всего же с начала эпидемии в Украине жертвами коронавируса стали 535 человек.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой ЦОЗ Минздрава Украины.

Напомним, "Страна" ведет ежедневный онлайн-репортаж о том, как Украина и другие страны сражаются с грозной болезнью.

Так же мы рассказывали, что в Китае предупреждают об опасности второй волны коронавируса.

Кроме этого мы так же сообщали, что физики выяснили, как долго могут оставаться в воздухе капли слюны с коронавирусом Covid-19.