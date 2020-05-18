Утром в понедельник, 18 мая, в Харькове у первой подстанции скорой помощи проходит акция протеста медиков.

Об этом сообщается в социальных сетях.

Врачи и водители "скорой" требуют обеспечить им средства защиты для работы с пациентами, зараженными коронавирусом. Также участники акции протеста возмущены отношением руководства, которое не позволяет им отлучаться с рабочего места в течение всего 12-часового дежурства даже на обед.

Кроме того, врачи и водители, которые вышли к журналистам, жалуются на то, что, несмотря на обещания власти по поводу надбавок, их зарплата в марте не стала больше, чем до карантина. Некоторые сообщают, что получили еще меньше, чем раньше.

Любопытно, что акцию анонсировали заранее. Однако Центр экстренной медпомощи и медицины катастроф опроверг информацию о том, что на сегодня, 18 мая, планируется забастовка врачей скорой помощи. Видеоролик с опровержением был размещен на официальной странице центра в Facebook 17 мая, что, впрочем, не помешало акции состояться.

Напомним, в Украине планируют поменять механизм выплаты надбавок медикам.