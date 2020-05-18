В Киеве на 9 часов утра под зданием киевской СБУ состоится акция в поддержку праворадикала Сергея Стерненко. Его сегодня вызвали на допрос и, как он полагает сам, вручат подозрение в убийстве.

Однако уже сегодня СБУ опровергла такое намерение. То есть радикал так и останется пока без "пидозры".

Стерненко два года назад зарезал в Одессе жителя города Черноморска Ивана Кузнецова. За это время подозреваемым по делу он так и не стал. "Пидозру" после прихода к власти Зеленского пыталось объявить МВД, однако осенью ее заблокировал генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Его сменщица Ирина Венедиктова в марте обещала, что подозрение Стерненко получит - за убийство или превышение самообороны. Но на днях СБУ внезапно сделала подозреваемым человека, которого убил праворадикал - погибшего Кузнецова - по статье "Хулиганство".

То есть имеет место попытка умиротворить радикалов, которые защищают Стерненко.

"Страна" следит за событиями вокруг допроса одесского националиста, за которого заступается практически весь спектр промайдановских сил в Украине.

Стрим с акции в защиту Стерненко

10:27 Первая часть видео с акции под СБУ.

10:25 Возле ворот на входе в СБУ радикал Цымбалюк и еще один активист наклеили стикеры с текстом части 5 статьи 36 Уголовного кодекса. Полиция диалога вяло пыталась препятствовать.

10:15 Итак, Стерненко пока в здании СБУ. Акция не расходится, ждут, пока он выйдет назад. На нее пришли даже подростки - видимо, молодняк "Нацкорпуса".

10:06 "Сегодняшнее поведение властей по одесскому убийце — трусость и легкомысленность. Дешевые позорные морды. Он рано или поздно сядет, а вы из образа мокрой курицы уже не выйдете", - пишет юрист Андрей Портнов.

09:56 "На акцию в поддержку Стерненко собралось больше журналистов , чем активистов

В общем человек эдак 50. Это все, что нужно знать о том, кого так боятся представители власти", - пишет журналист Евгений Хурсин.

09:53 Сторонники Стерненко уже празднуют победу.

"Сегодня они слились и не стали объявлять подозрение Сергею Стерненко. Но завтра снова попробуют. Поэтому только борьба, только наращивание протеста!", - призывает экс-нардеп Сергей Высоцкий.

09:50 "СБУ не собирается вручать подозрение, но интрига сохраняется. Что же все таки вручат, орден или назначение в Кабмин?", - иронизирует нардеп Макс Бужанский.

09:47 Радикалы зажгли файеры.

09:44 Стерненко у СБУ.

09:35 Стерненко приехал. Начал говорить речь и призвал "придерживаться социальной дистанции".

09:31 СБУ не собирается вручать Стерненко подозрение.

"Служба безопасности Украины сообщает, что Сергея Стерненко вызвали на 9.00 18 мая для проведения отдельных следственных и процессуальных действий, которые на данный момент времени не связаны с объявлением ему о подозрении.

Активизация вокруг этого дела в информационном поле является ничем иным, как сознательным стремлением обострить ситуацию в публичной плоскости и создать дополнительные возможности для дальнейшего давления на расследование. Которое, к сожалению, не вернет к жизни убитого ранее человека.

Служба безопасности подчеркивает, что в расследовании "дела Стерненко" руководствуется принципами законности, объективности, справедливости и желанием установить истину, независимо от настроений и политических предпочтений всех фигурантов расследования".

09:23 Поддержать радикала явился также экс-глава таможни, хипстер Максим Нефедов.

09:16 На акцию в поддержку Стерненко пришел депутат партии "Слуга народа" Игорь Васылив.

09:12 Пришел нардеп Юрчишин от "Голоса". Он принес на акцию огнетушитель, но его с ним не пропустили в здание СБУ.

09:06 На акцию приехала телеведущая Янина Соколова - не как журналист, а в поддержку "активиста".

09:05 Стерненко стоит в пробке, говорят в мегафон.

09:00 Непонятно, чего собственно хотят от Стерненко в СБУ. Бытовые убийства - не профиль этого ведомства. Если же речь о деле о нападениях на активистов - то вряд ли по нему могут вручить подозрение праворадикалу.

08:58 Под СБУ работает громкоговоритель. Организаторы акции объясняют, что Стерненко - "жертва политических репрессий".

08:57 Активистов уже пара десятков человек.

08:56 Сторонникам Стерненко закон не писан - они собираются во время карантина на массовые акции. Традиционно никого из них за это не штрафуют.

08:48 Приехала машина с флагом Автомайдана.

08:45 Маси Найем встречает группу поддержки Стерненко, которая съезжается под здание городской управы СБУ.

08:39 Приехала "скорая". Видимо, на случай столкновений.

08:37 В соцсетях комментируют поход Стерненко в СБУ. Адвока Елена Лукаш не верит, что власть "выдаст" праворадикала.

"Не понимаю истерики "патриотов", "активистов", соросятни и других патогенных простейших… по поводу #Стерненко

Считаю такую истерику обыкновенным камуфляжем договоренностей.

Дело Стерненко хоронится властью. И с ним, и с другими, чьим приговором обещал стать Зеленский, все будет хорошо пока Зеленский на главной сцене.

Хватит неубедительно камлать и шастать. Вы и так пока побеждаете и размножаетесь. За счет трусости и глупости власти".

08:30 Под зданием СБУ на Аскольдовом переулке - адвокат Стерненко Маси Найем.

08:26 Поддержать Стерненко пришел националист Алексей Цымбалюк, который ранее напал на журналиста "Страны".

08:20 Здание СБУ охраняется полицией.