Утром в понедельник, 18 мая, несмотря на ограничение на въезд в Киев крупногабаритного транспорта, столицу сковали масштабные пробки.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Сильнее всего движение затруднено в центральной части города. Серьезные проблемы с трафиком по Северному, Русановскому, Дарницкому, Южному мостам, мостам Метро и Патона - в сторону центра. Стоят Набережное шоссе и бульвар Шевченко. Кроме того, тянучки образовались на проспектах Соборности и Броварском.

Напомним, масштабные аномальные пробки в Киеве наблюдаются с 12 мая. Дело в том, что в столице смягчили карантинные меры, малый бизнес начал работу, а метро - нет, другой общественный транспорт функционирует в ограниченном режиме.

"Страна" подробно рассказывала о том, почему Киев стоит в аномальных пробках и как будут решать эту проблему.