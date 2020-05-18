В Украине продолжается эпидемия коронавируса. И, хотя число новых заболевших не уменьшается, на этой неделе Кабмин планирует новый виток ослабления карантина. С 22 мая могут запустить работу спортивных клубов, отелей, школ.

Также идут серьезные дискуссии вокруг пуска общественного транспорта и в особенности - метро. Киев на прошлой неделе утонул в пробках из-за того, что люди вышли на работу, а транспорт, который их обычно обслуживал - нет.

Число заболевших коронавирусом в Украине вчера превысило 18 тысяч случаев. При этом их по официальной статистике меньше, чем в Беларуси, где инфицированных вдвое больше. Что, впрочем, стоит относить к малому количеству тестов, которые делают в нашей стране. В Украине - 5 тысяч на миллион населения, в Беларуси - 35 тысяч.

Сегодня серьезно ослабляют карантин во многих странах Европы и не только. "Страна" следит за новостями по коронавирусу 18 мая. Материал обновляется.

Карта распространения коронавируса на 18 мая

10:27 В Израиле протестировали на грызунах вакцину против коронавируса. Пишут, что успешно

10:20 В 9 из 24 областей Украины количество выздоровевших от коронавируса превысило количество заболевших за сутки

10:06 45 украинцев доставили в Черноморск из Турции на корабле

10:03 Бизнесмен Кирилл Рубинский в сети рассказал об ощущениях от перелета из Парижа в Австрию. К примеру, выход из самолета занял час, а в туалет можно было ходить только по одному

10:00 Сегодня для общественного обсуждения будет обнародован проект требований и норм по проведению ВНО

09:55 Лучшие показатели тестирования, по количеству на 100 тысяч населения, в Киеве, Черновицкой, Тернопольской, Закарпатской, Винницкой областях. Меньше всего тестируют в Донецкой, Луганской, Николаевской областях

09:50 С начала пандемии в Украине заболели 1324 ребенка и 3650 медиков

09:48 Активных больных коронавирусом на 18 мая - 12 805, то есть это все случаи минус выздоровевших и умерших. Из них 3 384 человека лежат в больницах, остальные - дома на самоизоляции

09:43 По словам Ляшко, в Украине на сегодня загружены 12% больниц, которые принимают больных с коронавирусом. Ранее в Минздраве сообщали, что дальнейшие снятия ограничений по карантину возможны, если этот показатель будет не выше 50%

09:42 "В этом сезоне мы сможем купаться" - заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга. Пляжный сезон будет.

Консультации с украинскими инфекционистами подтвердили, что морская вода и солнечный ультрафиолет уничтожают возбудителя коронавирусной болезни, поэтому пляжи в Украине, как и в других странах, откроют.

Также, по словам Ляшко, в речках с проточной водой инфицироваться сложно, поэтому Минздрав даст разрешение на работу и речных пляжей в этом сезоне отдыха.

Пляжи рекомендуют не посещать людям из групп риска - старше 65 лет и с хроническими заболеваниями. Также нужно будет соблюдать дистанцию

09:35 Статистика заболевших по регионам

Винницкая область - 733 случая;

Волынская область - 625 случаев;

Днепропетровская область - 843 случая;

Донецкая область - 131 случай;

Житомирская область - 564 случая;

Закарпатская область - 901 случай;

Запорожская область - 382 случая;

Ивано-Франковская область - 1221 случай;

Кировоградская область - 445 случаев;

Киев - 2321 случай;

Киевская область - 1224 случая;

Львовская область - 1066 случаев;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 262 случая;

Одесская область - 764 случая;

Полтавская область - 264 случая;

Ровенская область - 1167 случаев;

Сумская область - 163 случая;

Тернопольская область - 1081 случай;

Харьковская область - 789 случаев;

Херсонская область - 168 случаев;

Хмельницкая область - 267 случаев;

Черновицкая область - 2713 случаев;

Черкасская область - 372 случая;

Черниговская область - 108 случаев.

09:32 Инфографика по статистике заболевших на сегодня

09:30 Брифинг Минздрава

09:23 В МИД заявили, что Украина не будет вводить паспорта здоровья для туристов

09:15 запрошлые сутки в Житомирской области 18 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил губернатор Виталий Бунечко в Facebook. Больше всего новых случаев в Любарском районе - 15.

Всего в Житомирской области 564 случая. Больше всего в Житомире (189), Коростене (100) и Бердичеве (92).

09:07 Из-за пробок, которые сковали Киев в последнее время, с 18 мая в столице заработали ограничения на въезд грузовиков - на Житомирском, Бориспольском, Одесском и Гостомельском шоссе. Оно действует в утренние и вечерние часы: с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00. пускают только грузовики со скоропортящимися продуктами и топливом.

09:05 В Мукачево запрошлые сутки новых случаев коронавируса не выявили

09:01 В селе Левкив Житомирской области коронавирус обнаружили у трех почтальонов, которые разносили пенсию

08:57 В Бельгии врачи устроили премьер-министру "коридор позора" из-за ситуации в здравоохранении. Врачи недовольны распоряжением, согласно которому обязательной становится сверхурочная работа. Кроме того, они жалуются на недостаточную финансовую поддержку

08:53 На утро 18 мая в Украине выявили 18 616 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки 325 новых случаев, выздоровело 160 пациентов, умерли 21 человек.

С начала эпидемии в Украине жертвами коронавируса стали 535 человек.

08:45 Японскую гору Фудзияму закроют для альпинистов этим летом

08:42 Видео с протеста медиков в Харькове

08:40 Число умерших от связанных с коронавирусом заболеваний достигло 315 225 человек

08:35 Сегодня стартует очередная неделя карантинной онлайн-школы. Расписание уже опубликовано на Facebook-странице Минобразования.

08:15 В Харькове у подстанции скорой помощи проходит акция протеста медиков. Они требуют обеспечить их средствами защиты, сообщает паблик "Харьков city".

08:07 В Испании на большей части страны начинают работать летние террасы баров, кафе и ресторанов, торговые точки площадью до 400 кв. метров, могут возобновить свою деятельность спортзалы, музеи, театры, церкви. Вновь будут открыты отели и библиотеки.

08:00 В Киеве с утра снова пробки. Заторы начались еще до 8 часов утра.

07:51 В Италии сегодня открываются все магазины, торговые центры, рестораны, бары, пиццерии и точки общепита, парикмахерские и салоны красоты. Возобновляются службы в присутствии верующих не только в католических храмах, но и местах культа других религий, начинают работу музеи.

Открываются пляжи, но "никаких коллективных пляжных игр не разрешается".

07:45 Страны Евросоюза выпали из первой десятки по новым заболевшим коронавирусом.

07:35 В Баку и других крупных городах Азербайджана отменяется система получения СМС-разрешений на выход из дома, открывается вход на бульвары, в парки, аллеи и зоны отдыха, возобновят работу рестораны, кафе, чайные и все другие объекты общепита, которые, однако, пока будут действовать без использования кальянов.

По всей территории страны восстановят деятельность музеи и выставочные залы. Отменяется режим обязательной самоизоляции для лиц старше 65 лет.