В США произошел очередной массовый огнестрельный инцидент. Здесь, в городе Богалуса (штат Луизиана - Ред.) неизвестный стрелок открыл огонь по поминальной процессии. В результате атаки 13 человек были ранены, один из них находится в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в 21:15 в субботу (05:15 воскресенья по Киеву - Ред.) как передает агентство Associated Press.

Около 150 человек собрались на пустыре, чтобы почтить память пропавшего в начале мая Доминика Джеймса, чье тело было обнаружено 8 мая в своем автомобиле в лесу.

В какой-то момент мимо людей промчалось авто из которого и раздались выстрелы. Затем машина стремительно умчалась. По горячим следам стрелка задержать не удалось.

"Все что мы можем сказать, так это то, что была проезжающая машина из которой открыли огонь. И там был чистый хаос", - рассказал майор полиции Богалуса Трой Тервалон.

Ранее "Страна" сообщала, что в Техасе стрелок устроил огонь во время запуска фейерверков в парке. Пострадали пять человек.