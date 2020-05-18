Эпидемия коронавируса нанесла мощный удар по самой сильной экономике мира. И меры, предпринимаемые администрацией Трампа, пока не могут переломить ситуацию к лучшему.

С очередным пессимистическим прогнозом выступил глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл.

По его мнению, во втором квартале уровень безработицы в США может подняться до 25%, а ВВП упасть на 20% - 30%.

"Данные, которые мы увидим за этот квартал, который заканчивается в июне, будут очень и очень плохими. Будет большой спад экономической активности, большой рост безработицы", - сказал Пауэлл в эфире телеканала CBS, как передает Интерфакс.

По его словам, закрытие бизнеса, вызванное эпидемией коронавируса, может "легко привести" к падению экономики США на 20% - 30% в текущем квартале, и более 30 млн рабочих мест уже "были уничтожены" в результате закрытия предприятий.

Но его прогноз на перспективу более оптимистичный.

"Я думаю, что есть хороший шанс, что в третьем квартале будет положительный рост", - сказал он, однако предупредил, что Штатам "потребуется некоторое время, чтобы полностью вернуться" к нормальной жизни, и это "может растянуться до конца следующего года, но насколько - мы действительно этого не знаем".

"Я думаю, что вы увидите, как экономика будет неуклонно восстанавливаться во второй половине этого года", - все-таки обнадежил Пауэлл.

Он сказал, что на восстановление экономики могут потребоваться дополнительные государственные расходы сверх уже одобренных Конгрессом $3 триллионов.

Ранее "Страна" сообщала, что мясо в США стало продуктом для богатых из-за пандемии коронавируса.