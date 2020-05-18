Популярная певица Любовь Успенская публично признала, что эпидемия коронавируса забрала у нее очень близких ей людей. Именно поэтому певица призвала своих поклонников очень серьезно относиться к советам врачей и выполнять все их рекомендации.

Об этом Любовь Успенская рассказала во время онлайн-конференции в соцсети, как передает Gazeta.

"Я очень прошу, пожалуйста, не подумайте, что это паника или развод. Я сегодня узнала о смерти моих близких за границей", - сказала Любовь Успенская, правда она не стала уточнять, кого именно она потеряла.

Кроме этого, певица рассказала, что некоторые ее друзья за рубежом так же больны коронавирусом и в настоящее время лечатся.

Ранее "Страна" сообщала, что россиян предупредили, что меры безопасности из-за коронавируса сохранятся и летом.