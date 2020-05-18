В Канаде произошла авиационная катастрофа. Здесь, вблизи города Кэмлупс (Британская Колумбия - Ред.) разбился самолет авиационной шоу-группы канадских ВВС Snowbirds, один человек погиб.

Об этом в своем Twitter сообщил министр здравоохранения Британской Колумбии Адриан Дикс.

"Этим утром поступили многочисленные сообщения о крушении самолета возле аэропорта Кэмлупс. Туда были направлены медработники и санитарные машины, один человек доставлен в больницу. Наши мысли со всеми в это трудное время", - написал Адриан Дикс.

На борту рухнувшего самолета находились два члена экипажа. Капитан Дженнифер Кейси погибла, а капитан Ричард Макдугалл получил серьезные травмы.

В сети появилось видео, как один из самолетов вскоре после взлета срывается в пике, взрывается в воздухе и падает на землю.

Видео: Victor Mario Kaisar

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Канаде задержали двух человек, которые угрожали в сети премьер-министру Трюдо.

Так же мы рассказывали, что в Канаде киллер в форме полицейского расстрелял 16 человек и сжег их дома.