Украинский олигарх Ринат Ахметов очень хочет вернуться в родной Донецк. Однако, по его мнению, это произойдет не скоро или, возможно, вообще никогда.

Об этом он рассказал в письменном интервью "Радио Свобода".

Ринат Ахметов, отвечая на вопрос о своем самом большом страхе, заявил, что ничего не боится, "но есть то, что сильно болит".

"Мне больно, что вот уже шесть лет я не был в своем родном Донецке. Что я не могу пройтись родными улицами и поговорить с земляками. Что я не могу навестить родные могилы, не могу сходить на могилу отца ... Я хочу, чтобы это все поскорее произошло. И, наверное, боюсь, что это не произойдет или произойдет не скоро", – отметил Ахметов.

Ранее "Страна" писала, что заводы Ахметова в Италии возобновили работу после ослабления карантина.

Также мы рассказывали, что за семь лет Ахметов потерял $20 миллиардов, что составляет 80% его состояния.