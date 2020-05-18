Ринат Ахметов рассказал, где планирует лечиться от коронавируса
Украинский олигарх Ринат Ахметов заявил, что если бы вдруг заболел из-за коронавируса, то лечился бы у украинских врачей. По словам олигарха, в Украине очень сильные специалисты.
Об этом он сообщил в письменном интервью "Радио Свобода".
"Если это случится, то я доверю свое здоровье украинским врачам. У нас очень сильные специалисты", – сказал он, отвечая на вопрос, что бы сделал, если бы коронавирусная инфекция затронула его или близких.
Он также добавил, что с начала карантина не выезжал из Украины и постоянно был в Киеве.
Ранее "Страна" писала, что сотня депутатов-"соросят" и нардепов Коломойского подписали обращение против Рината Ахметова.
Также мы рассказывали, что заводы Ахметова в Италии возобновили работу после ослабления карантина.
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