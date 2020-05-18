В Италии, где недавно заявили о том, что разработали первую в стране вакцину от коронавирусной инфекции, которая еще требует проверки, зафиксировано наименьшее количество жертв коронавируса с начала пандемии. За минувшие сутки в стране зафиксировано 145 смертей от осложнений Covid-19.

Об этом говорят данные статистического сайта Worldometers.

В стране всего 225,435 человек заболели коронавирусом. Из них у 675 человек коронавирусная инфекция подтвердилась за прошедшие сутки. В стране от осложнений болезни погибли 31,908 человек.

Полностью излечились от коронавируса 125,176 человек, еще болеют 68,351, из них 762 человека находятся в критическом состоянии.

Ранее "Страна" писала, что Италия и Франция призвали граждан провести летний отпуск в пределах страны.

Также мы рассказывали, что в Италии с 3 июня разрешат свободное перемещение по стране.