Во Франции арестовали 84-летнего Фелисьена Кабугу, который участвовал в геноциде 1994 года в Руанде, когда погибло до миллиона представителей народности тутси.

Кабугу поймали недалеко от Парижа. За беглецом правоохранители гонялись 10 лет.

Об этом сообщает "The Guardian".

Кабуга считался одним из самых известных среди разыскиваемых людей в мире. Он жил под вымышленным именем в пригороде французской столицы.

Один из богатейших людей Руанды Кабуга обвиняется в создании печально известного ополчения Интерахамве ("те, кто нападают вместе") и оснащении его мачете. Он также руководил Radio Télévision Libre des Mille Collines (RTLMC, Свободное радио и телевидение тысячи холмов), которое подствекало к убийствам тутси.

"Содержимое трансляций RTLMC прямо и публично подстрекало к совершению геноцида, поскольку эти трансляции прямо идентифицировали тутси, определяли их адреса, описывали их как врагов и призывали к их уничтожению. Передачи RTLMC побуждали и поощряли людей к убийству и причинения вреда лицам, идентифицированным как тутси", - говорится в обвинительном акте по Кабуге.

Геноцид в Руанде произошел весной-летом 1994 года. Правительство, члены которого принадлежали к народности хуту, устроило геноцид народности тутси.

В ходе этих событий погибло, по разным оценкам, от 500 000 до 1 000 000 человек. Геноцид осуществлялся армией, жандармерией, группировками интерахамве и импузамугамби, которые поддерживались властями.

Ранее "Страна" писала, что Папа Римский Франциск I попросил прощения за "грехи и провалы церкви и ее членов" во время геноцида по племенному признаку в африканской Руанде 1994 года.

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