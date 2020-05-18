В NASA предложили свой вариант правил освоения Луны, которые превращают естественный спутник Земли в колонию по добыче полезных ископаемых.

Об этом сообщается на сайте космического агентства.

Так, среди десяти правил освоения Луны вводится понятие "безопасных зон" около баз разных стран и организаций на территории спутника, чтобы предотвратить конфликты конкурентов. При этом все участники должны открыто делиться полученными научными данными и регистрировать космические аппараты.

Совместными усилиями участники миссии обязуются беречь все артефакты и исторические места Луны, но добыча ископаемых для собственных целей или продажи на Земле официально разрешена.

Чтобы предотвратить проблему космического мусора, члены договора должны будут самостоятельно утилизировать после использования всю аппаратуру.

Отметим, в 2019 году в NASA представили проект лунной программы Artemis. Первый ее этап будет заключаться в полете космического корабля Orion вокруг Луны и его возвращения на Землю в середине 2020 года. Далее, в 2022 году, шаттл облетит Луну с экипажем, после чего в 2024 году NASA высадит астронавтов на спутнике для подготовки основания колонии.

Напомним, президент США Дональд Трамп издал указ, согласно которому американские власти больше не признают Луну всеобщим достоянием человечества и выходят из Соглашения о деятельности государств на Луне и других небесных телах, принятого резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1979 года.

В связи с этим США заявили о своем праве добывать и использовать ресурсы спутника Земли так, как считают нужным. Причиной появления неординарного указа Трампа стало то, что в ближайшее время должна начаться программа США по освоению Луны и Марса, для которой потребуется добывать ресурсы в том числе и на Луне.

Как сообщала "Страна", стала известна дата полета на Луну первого российского космического аппарата. Запуск на спутник Земли планируется 1 октября 2021 года.