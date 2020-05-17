Величайшей песней в истории европейского песенного конкурса "Евровидение" была признана песня Waterloo группы ABBA. Об этом говорят результаты опроса, который провели среди телезрителей.

Об этом сообщает BBC News.

Шведская группа победила с данной песней на конкурсе в Брайтоне (Великобритания) в 1974 году. Композиция возглавила чарты ряда стран и стала первым шагом на пути к всемирной известности группы. В итоге по всему миру было продано более шести миллионов ее копий.

Видео: YouTube/ABBA

Напомним, что члены городского совета Роттердама проголосовали за то, чтобы принять у себя конкурс "Евровидение" в 2021 году. Медикам дадут бесплатные билеты на посещение концерта.

Ранее мы писали, что в онлайн-концерте "Евровидения", который в 2020 году заменил песенный конкурс, поучаствовала украинская певица Джамала.