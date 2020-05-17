Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пришло время для возвращения под контроль еврейского государства территории палестинской администрации.

Об этом сообщает ТАСС.

Такое мнение он выразил во время знакомства депутатов кнессета (местного парламента - Ред.) и избранного по итогам выборов 2 марта 35-го правительства Израиля. Так, речь идет о территориях на Западном берегу реки Иордан и в Иорданской долине.

"Вот правда: эти территории являются местом, где еврейский народ появился и развивался. Пришло время распространить израильский суверенитет и вписать еще одну славную главу в историю сионизма", - заявил Нетаньяху.

Отметим, данное правительство было сформировано после соглашения между партией "Ликуд" Нетаньяху и партией "Кахоль-Лаван", которой руководит бывший глава Генштаба израильской армии Бени Ганц.

В соответствии с договором, должность премьер-министра переходит от Нетаньяху к Ганцу и наоборот через каждые 18 месяцев. Не менее важно и то, что договор между политиками позволяет премьер-министру с 1 июля 2020 года начать шаги по распространению суверенитета на отдельные части Западного берега Иордана, как было заверено мирным планом президента США Дональда Трампа.

Напомним, после парламентских выборов в Израиле право-религиозный блок во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху получает 58 мандатов. Для формирования правительства необходим 61 голос. Таким образом, Нетаньяху не хватает трех мандатов, однако у Ганца их еще меньше.

Как сообщала "Страна", президент США Дональд Трамп представил карту "будущего государства Палестины". Глава Белого дома сделал это в рамках своего плана по ближневосточному урегулированию. Так, предполагается сократить территорию Палестины по сравнению с границами 1967 года, которые признаны международным сообществом.