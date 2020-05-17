В России, где обещают создать вакцину от коронавируса уже до конца лета, рассказали, кого будут вакцинировать первыми.

Сначала будут создавать иммунитет для людей с низким уровнем антител. Также первыми в очереди на вакцинацию те, кто находятся в группе риска - врачи, волонтеры, водители такси и другие работники, которые контактируют с большим количеством людей.

Об этом сообщил глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев, пишет НСН.

"Мы вакцинируем людей, чтобы создать у них иммунитет. Зачем вакцинировать человека, у которого и так иммунитет?" - сказал он.

По словам Зуева, именно для этого и делаются тесты на антитела.

Как отметил ученый, вакцинация будет необходима в первую очередь людям, которые находятся в группе риска. В частности, речь идет о врачах, а также людях, которые по своим должностным обязанностям контактируют с большим количеством людей, например, кассиры, волонтеры, водители такси.

Зуев также считает, что впоследствии от коронавируса будут вакцинироваться как от гриппа.

Ранее "Страна" писала, что Канада начинает испытания вакцины от коронавируса.

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