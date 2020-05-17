Мэр Киева Виталий Кличко и мэр Днепра Борис Филатов обсуждают создание "партии мэров" на предстоящих местных выборах, которые пройдут 25 октября.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире прямом телеканала ICTV.

"Да, мы действительно общаемся с мэрами других городов, понимая, что местное самоуправление на сегодняшний день нужно защищать, нужно отстаивать интересы общин, и мы рассматриваем сейчас разные варианты, каким образом мы смогли бы представить эту политическую силу", - сообщил Кличко.

Он отметил, что участвует в переговорах с возможными будущими однопартийцами. В свою очередь, Филатов уверяет, что примерно 30% украинцев разочарованы в уже существующих политических партиях и готовы отдать свои голоса за новую идею.

"Партия местного самоупраления... не мэров, а партия, которая защищает права местного самоупраления", - заявил Филатов.

Напомним, "Страна" разбиралась, зачем Кличко возглавил свою партию "Удар" и как он готовится к выборам мэра Киева.

Как сообщала "Страна", несмотря на отсутствие собственной кандидатуры, стало известно, кого в "Слуге народа" видят соперником Кличко на пост мэра Киева.