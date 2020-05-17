Китайские власти опасаются второй волны заболеваемости коронавирусом, так как у населения не успел выработаться коллективный иммунитет к болезни.

Об этом сообщил ведущий китайский эпидемиолог и главный консультант китайских властей по пандемии коронавируса Чжун Наньшань, передает CNN.

"Большинство китайцев в настоящее время все еще подвержены инфекции Covid-19 из-за отсутствия иммунитета. Мы сталкиваемся с большой проблемой, на мой взгляд, она не лучше зарубежных стран", - заявил он.

Наньшань раскритиковал действия китайских властей, когда те пытались скрыть данные о количестве заболевших и масштабах катастрофы. Данные скрывались сначала на региональном уровне, когда власти провинции Хубэй не сообщили в Пекин о проблеме, а также властями страны перед лицом мировой общественности.

"В самом начале они молчали, а потом я сказал, что, вероятно, у нас большее число людей заражаются. В то время местные власти не любили говорить правду", - добавил эксперт.

Напомним, в китайском городе Ухань, где начал распространяться коронавирус, обнаружили 28 бессимптомных носителей болезни.

Как сообщала "Страна", 8 апреля, спустя 76 дней после начала режима жесткой изоляции в связи с активным распространением коронавируса, китайский Ухань отпраздновал открытие границ.