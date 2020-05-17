В Украину с начала карантина эвакуировали из-за границы при помощи Министерства иностранных дел более 230 тысяч граждан. Процесс эвакуации все еще продолжается.

Об этом сообщил заместитель главы МИД Евгений Енин в интервью "Радио Свобода".

По мнению Енина, министерство достойно справилось с организацией эвакуации и оказанием помощи украинцам за рубежом.

"По оценкам и наших граждан, и многих наших партнеров, эвакуация, которая была осуществлена, в том числе и при активном участии МИД Украины, считается одной из образцовых... Мы всячески стараемся содействовать максимально быстрой и оперативной эвакуации наших граждан. Хотя порой это бывает достаточно сложно с учетом и национальных особенностей, и соответствующего эпидемиологического режима в различных странах. Часто на пути становится определенная бюрократия, дополнительная предосторожность", - отметил он.

Говоря о возможности открытия границ и восстановления авиасообщения в Украине и мире после карантина, Енин отметил, что конкретных дат пока не готов назвать ни один чиновник в странах-партнерах.

По его словам, на сегодня подавляющее большинство стран крайне осторожно относятся к вопросам восстановления перевозок, несмотря на активное начало туристического сезона.

При этом он рассказал, что Израиль где-то к середине лета планирует пилотный проект открытия границ с туристической целью для так называемого "зеленого списка стран", где наименьшие риски заболевания, где принимаются максимальные меры санитарного характера, максимальный процент населения, который проходит через соответствующее тестирование.

С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в частности авиационного.

Ранее "Страна" писала, что проходить обсервацию в специально отведенных местах обяжут только тех граждан, которые вернулись из-за границы и не имеют смартфонов.

Напомним, что Криклий объявил о возобновлении спецрейсов для возвращения "застрявших" заграницей украинцев домой.