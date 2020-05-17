В Киеве на Богатырской улице водитель автомобиля ГАЗ сбил пешехода на пешеходном переходе. Пострадавшую пришлось реанимировать на месте. По предварительной информации, женщина-пешеход была пьяной.

Об этом сообщается в сообществе "Киев оперативный" на Facebook.

Авария случилась в обед в воскресенье, 17 мая. На место аварии приехали правоохранители и медики. Женщину пришлось реанимировать на месте.

Фото: Киев Оперативный

"По нашей информации, женщина, которая перебегала дорогу на красный свет светофора находилась в состоянии алкогольного опьянения. Получила очень серьезную гематому, похожее на политравму. Тормозной путь автомобиля около 25 метров. Детали уточняются", - говорится в сообщении.

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