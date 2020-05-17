В Киеве сбили пешехода на Богатырской. Фото: Киев Оперативный

В Киеве на Богатырской улице водитель автомобиля ГАЗ сбил пешехода на пешеходном переходе. Пострадавшую пришлось реанимировать на месте. По предварительной информации, женщина-пешеход была пьяной. 

Об этом сообщается в сообществе "Киев оперативный" на Facebook.  

Авария случилась в обед в воскресенье, 17 мая. На место аварии приехали правоохранители и медики. Женщину пришлось реанимировать на месте. 

Фото: Киев Оперативный

Фото: Киев Оперативный

Фото: Киев Оперативный

"По нашей информации, женщина, которая перебегала дорогу на красный свет светофора находилась в состоянии алкогольного опьянения. Получила очень серьезную гематому, похожее на политравму. Тормозной путь автомобиля около 25 метров. Детали уточняются", - говорится в сообщении.

Скриншот Киев оперативный

Ранее "Страна" писала, что в Киевской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека, автомобиль ВАЗ врезался в дерево ночью, доставать тела пришлось спасателям

Также мы рассказывали, что в Винницкой области пьяная девушка на Opel наехала на маму с двумя детьми.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться