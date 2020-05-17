Вскоре на островном государстве Пуэрто-Рико пройдет всенародный референдум за присоединение в Соединенным Штатам. После этого решение предстоит одобрить только Конгрессу.

Об этом губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес написала на своей странице в Twitter.

"Референдум состоится одновременно с всеобщими выборами третьего ноября 2020 года. Давайте выберем правильный путь с равным достоинством и равным патриотизмом. Пришло время для 3,2 миллиона американских граждан, проживающих в Пуэрто-Рико, перестать быть последними в очереди", - указано в сообщении.

Так, Пуэрто-Рико должен стать еще один американским штатом. В бланке голосования жителям острова предстоит ответить на вопрос, необходимо ли немедленное присоединение Пуэрто-Рико к США.

Решение губернатора о присоединении к США, хоть и лишает Ванду Васкес полной власти, но откроет путь для новых возможностей, ведь международно-правовой статус Пуэрто-Рико все еще не определен. Так, жители острова считаются гражданами США, однако не могут голосовать на выборах президента и не платят налоги в федеральную казну. Кроме того, верховная законодательная власть Пуэрто-Рико сосредоточена в руках американского Конгресса, но при этом регион в аппарате представляет комиссар-резидент, у которого нет права голоса в Конгрессе.

Escojamos el camino correcto con igual dignidad y con igual patriotismo. Es el momento de que los 3.2 millones de ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico dejen de ser los últimos en la fila. ¡Igualdad plena! pic.twitter.com/gxhg9hJF8h — Wanda Vázquez Garced (@wandavazquezg) May 16, 2020

Отметим, в последние раз новые Штаты присоединялись к США в 1959 году в виде Аляски и Гавайев.

Напомним, ранее местные СМИ сообщали, что на 3 ноября этого года в Пуэрто-Рико запланирован референдум о вхождении страны в состав Соединенных Штатов Америки. Закон о голосовании (уже шестом в истории Пуэрто-Рико и третий за 2010-е годы) подписала 16 мая губернатор государства Ванда Васкес Гарсед.

Как сообщала "Страна", на далеких Карибах всплыл след экс-министр финансов в правительстве Яценюка Наталии Яресько, которая потрудилась в Украине и уже больше двух лет управляет от имени Вашингтона Пуэрто-Рико, островным государством недалеко от Кубы, негласно считающимся 51-м штатом США. Фактически это американская колония.