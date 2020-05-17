Украина может подать в Международный суд ООН, если переговоры с Ираном по поводу сбитого над Тегераном самолета украинской авиакомпании МАУ будут безрезультатными.

Вместе с Украиной в суд могут подать другие страны, граждане которой погибли в той авиакатастрофе.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью изданию "Радио Свобода".

"Если переговоры зайдут в тупик, то мы будем вынуждены обращаться в международные арбитражи, в частности Международный суд ООН. Речь идет не только об Украине, а о едином фронте государств Канады, Великобритании, Швеции, Афганистана и Украины" – рассказал Енин.

Заместитель главы МИД надеется, что иранская сторона выполнит свои международные обязательства по передаче "черных ящиков" самолета другой стране.

"Согласно всем международным конвенциям в этой сфере, а это Монреальская и Чикагская конвенция, страна, на территории которой произошел инцидент, должна обеспечить немедленную или расшифровку указанных черных ящиков, или передачу их другому, третьему государству. Насколько нам известно, в мире сегодня существует буквально несколько государств, которые имеют соответствующее программное обеспечение и соответствующую экспертизу. ", – подчеркнул Енин.

Он рассказал, что сторона уже отработала технологическую возможность проведения экспертизы на территории Франции. Они рассчитывают, что иранская сторона выполнит свои международные обязательства и будет сотрудничать с другими странами, граждане которых пострадали во время катастрофы.

Напомним, что утром 8 января в Иране Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который летел в Киев из столицы Ирана, Тегерана разбился. Это крупнейшая авиакатастрофа в истории Украины. Все находившиеся на борту 167 пассажиров и 9 членов экипажа. В самолете находились 11 украинцев. Большинство пассажиров - выходцы из Ирана.

Утром 11 января Тегеран официально признал, что его вооруженные силы сбили украинский лайнер. Утверждается, что самолет был принят за враждебную цель после того, как лайнер повернул в сторону военной базы Корпуса стражей исламской революции (в то же время в МАУ опровергают, что самолет отклонился от курса). Позже президент страны Хасан Роухани заявил, что семьи погибших в авиакатастрофе получат компенсацию.