За последние сутки от коронавируса во Франции умерло 483 человека, что в пять раз превышает прежние показатели смертности от COVID-19. Общее количество жертв болезни в стране насчитывает около 28 тысяч человек.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Франции.

Причины такого резкого взлета смертности не сообщаются.

Так, с 1 марта 2020 года от осложнений коронавируса во Франции скончалось 28 108 человек. Из них 17 466 умерли в больницах, а 10 642 - в домах престарелых и других местах. Отмечается, что большинство новых смертей связаны с пересчётом статистики.

Напомним, Франция не одобряет планы властей Италии открыть государственные границы уже с 3 июня. Глава МВД негативно высказался и о недавнем решении Мадрида ввести 14-дневный карантин для всех, кто приехал из-за рубежа. По его словам, односторонние решения европейских стран относительно политики границ в условиях пандемии не способствуют единству.

Как сообщала "Страна", Париж ввел новые ограничительные меры, направленные на сдерживание стремительного распространения коронавируса в стране. Въезд на территорию Франции возможен только при наличии спецпропуска, в котором будут указаны цели визита и пояснение его необходимости.