В Киеве на Южном мосту подростки залезли на верх мостовой конструкции. Доставать подростков оттуда пришлось спасателям.

Об этом говорится в сообществе на Facebook "Киев оперативный".

На видео, которое опубликовали в сообществе, видно, что на мосту находятся люди. Рядом с мостом находится машина спасателей, один из них взбирается по конструкции для того, чтобы спасти находящихся наверху людей.

"Спасатели снимают малолетних альпинистов с Южного моста", - гласит подпись к видео.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Киевской области пока что не давала официальный комментарий по поводу этого происшествия.

Ранее "Страна" писала, что в Украине в период с начала мая, еще открытия купального сезона, утонул 21 человек. Люди уже начали посещать водоемы без соблюдения карантинных рекомендаций.

Также мы рассказывали, что киевские спасатели ликвидировали возгорание в бане, расположенной в квартире на 20-м этаже многоэтажки, местные жители решили устроить у себя дома баню.