Украину нужно "переосновать" и переименовать в государство под названием Русь.

С такой инициативой выступил известный украинский адвокат Андрей Федур на своей странице в Facebook.

Он напоминает о так и нереализованной инициативе президента Владимира Зеленского о переезде органов власти в новое здание.

"Еще год назад нынешний гетман, как ребенок почти непорочного политического зачатия, хотел все изменить, даже место своего дворца. Но он не нашел ничего лучше музея Ленина, тот который сегодня именуется "Украинский дом". И какая-то высшая сила его к Ленину не пустила. Так и будет продолжаться этот адский круг, если его не разорвать. Я должен признать, что правы те, кто хочет переоснования украинского государства, создания настоящего с названием Русь", - написал адвокат.

Напомним, ранее Зеленский предлагал переместить Офис президента в Украинский дом.

Но вскоре отказался от этой идеи.