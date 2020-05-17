Авто с молодыми людьми влетело в дерево у дороги в селе Киевской области. Трое парней погибли, девушки в больнице
В Киевской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека. Автомобиль ВАЗ врезался в дерево ночью. Доставать тела пришлось спасателям.
Об этом сообщает пресс-служба управления по чрезвычайнным ситуациям в Киевской области.
"17 мая в 3:29 в оперативно-диспетчерскую службу Бородянского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в с. Пороскотень на участке дороги Клавдиево-Гавронщина. На место происшествия был направлен дежурный караул 31-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Бородянка", - говорится в сообщении.
Спасатели установили, что в результате столкновения с деревом автомобиля ВАЗ погибли три человека.
Спасатели достали трупы из машины, обесточили аккумулятор в автомобиле для того, чтобы машина не загорелась.
"В результате происшествия погибли три человека: водитель и двое пассажиров 1996, 1997 годов и травмированы две пассажирки 1997 и 1996 года рождения", - сообщает пресс-служба.
Травмированных пассажирок доставили в больницу. Причина ДТП устанавливается.
Фото: ГУ ДСНС України у Київській області
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