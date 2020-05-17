Появился перечень правил, при соблюдении которых смогут работать стоматологические кабинеты.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

"В обычном режиме начали работать стоматологические клиники. Но чтобы лечение было безопасным как для стоматологов, так и для их пациентов, необходимо соблюдать определенные правила", - указано в сообщении.

В частности, пациентам должен быть предоставлен доступ к антисептикам или жидкому мылу, клиентов будут принимать только по предварительной записи. Если пациент не является лицом с инвалидностью или несовершеннолетним, его никто не должен сопровождать во время визита к врачу. А свою очередь придется ждать вне закрытых помещений - на улице.

Что касается правил для стоматологов, то тут перечень больше - полный комплект индивидуальной защиты. На каждом стоматологе во время приема пациентов должен присутствовать респиратор без клапана, герметичные очки, щиток для лица, шапочка, перчатки и одежда должна закрывать все участки тела.

Кроме того, интервал между пациентами должен составлять не менее 15 минут, за которые в обязательном порядке будет проводиться уборка и дезинфекция помещения. Перед началом работы каждый стоматолог ежедневно проходит температурный скрининг, а пребывание в кабинете врача и пациента должно быть изолировано.

Перед записью на прием необходимо будет уточнить состояние здоровья и самочувствие пациента, а также Минздрав потребовал убрать из общего доступа рекламные буклеты, журналы, игрушки и все, к чему в процессе визита к стоматологу могут прикасаться разные люди.

Напомним, в Киевской городской государственной администрации утвердили правила работы стоматологий в условиях послабления карантинных мер.

Как сообщала "Страна", Министерство здравоохранения Украины подчеркивает, что предоставление плановой стоматологической помощи во время карантина подвергает риску пациентов и врачей. Однако, несмотря на это, запрет на предоставление плановой стоматологической помощи во время эпидемии во Львовской области отменили.