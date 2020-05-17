В так называемом "Министерстве здравоохранения ДНР" рассказали, сколько на неподконтрольной части Донецкой области официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом.

По данным местных "властей" по состоянию на 10:00 17 мая всего 248 зарегистрированных и подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщается на сайте "министерства".

"Министерство здравоохранения ДНР информирует, что в Донецкой Народной Республике, согласно проведенным исследованиям 16 мая, выявлено 2 случая заболевания Covid-19", - говорится в сообщении.

Один положительный результат исследования на коронавирусную инфекцию обнаружен у приезжего из Российской Федерации и ещё один положительный результат был выявлен у контактных лиц с заболевшими ранее. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

На лечении находятся 207 пациентов, выписаны – 36 человек, летальных случаев – 5.

Ранее "Страна" писала, что в "ДНР" ввели уголовную ответственность за фейки о коронавирусе.

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