Представители ООН потребовали довести до конца уголовное дело о групповом избиении людей ромской национальности в селе Ольшаны Харьковской области. Тогда в потасовке умер один человек и пострадало еще восемь.

Об этом сообщила Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Facebook.

"Хуже всего – это безнаказанность тех, кто это совершил. Мы здесь родились, и нас здесь крестили... Но мы до сих пор сталкиваемся с преследованиями и смертью", - сказал представителям миссии один из пострадавших в потасовке.

Украинцам напомнили, что около 40 неустановленных лиц напали на местную группу мужчин прямо напротив здания сельсовета. Вооруженные мужчины убили лидера местной ромской общины и нанесли увечья еще восьмерым. Среди нападавших тогда заметили и представителей местной власти.

"В знак солидарности с жертвами мы напоминаем о нашем призыве приложить усилия для предотвращения дальнейших необоснованных задержек в этом и других подобных делах. Правосудие нельзя откладывать!", - добавили представители ООН.

Напомним, 16 мая 2017 года в поселке Ольшаны Дергачевского района Харьковской области произошел вооруженный конфликт. Потасовка произошла возле поселкового совета, в ней участвовали коренные местные жители и ромы. В результате погиб 1 человек.

Как сообщала "Страна", мониторинговая миссия ООН по правам человека напомнила о незавершенном правосудии над сотрудниками СБУ, которых подозревают в убийстве жителя Донецка после продолжительных пыток в 2014 году.