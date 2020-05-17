Для того, чтоб начать двигаться по пути мирного урегулирования на Донбассе нужно ликвидировать угрозу со стороны радикалов, а также нейтрализовать экс-президента Петра Порошенко.

Об этом известный юрист Андрей Портнов рассказал в интервью "Стране".

"Надо меньше заниматься популизмом и меньше бояться радикалов. У вас, у власти, 74% поддержки и полная тотальная власть. Если вам мешают радикалы - уничтожьте их. Взять 50 радикалов ключевых. По каждому написать план. У этого мера пресечения не доехала до суда, у этого обвинительный акт застрял, у этого приговор. Этот, при наличии оснований, до сих пор находится под крышей СБУ. Вот этот участвовал в убийстве Павла Шеремета, но вокруг него 10 человек ключевых, которых по каким-то причинам защищают. Каждого взять, каждого проработать. Те, кто до сих пор не в тюрьме, должны туда уже уехать, остальных взять на жесткий мониторинг. Получить санкции на оперативно-техническое сопровождение, следить. Первый малейший щелчок - и тюрьма", - заявил Портнов.

Во-вторых, по мнению юриста, реализации плана мирных мер по Донбассу мешает Петр Порошенко.

"Тогда покажите, что именно Порошенко впервые легализовал лидеров оккупированных территорий. Это же он их записал в минский протокол февраля 2015 года. Там же их подписи стоят. Напомните, что он на невыгодных условиях подписал эти Минские соглашения и обязался, что Украина будет согласовывать изменения в украинскую конституцию и закон "Об особенностях регулирования на Донбассе". Это кто сделал? Показывайте это по телевизору, тогда вы увеличите его уровень токсичности, уменьшите его в политических размерах", - заявил Портнов.

Полностб интервью с Андреем Портновым можно прочитать здесь.

Напомним, ранее мы писали, что эпидемия коронавируса и карантин поставил большинство украинских "активистов" и их группировок на грань развала и самороспуска.