В понедельник, 18 мая, в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, когда на стенах Офиса президента появится видео о крымских татарах, украинским школьникам в рамках проекта "Всеукраинская школа онлайн" покажут урок, посвященный этим событиям.

Урок будет транслироваться для учащихся средних и старших классов.

Об этом сообщает Офис президента.

В уроке примут участие заместитель постоянного представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева, кинорежиссер и сценарист Нариман Алиев, главный редактор онлайн-издания "Украинская правда" Севгиль Мусаева и народная артистка Украины Джамала.

"Юные украинцы должны знать правду о страшной трагедии, которая сломала судьбы 180 тысячам крымских татар в 1944 году", - подчеркнули в пресс-службе президента.

Ранее "Страна" писала, что учителя, которые во время карантина ведут онлайн-школу для укранских детей не исключают, что в уроках и дальше будут встречаться ошибки, поскольку у проекта нет ни корректоров, ни редакторов.

Также мы рассказывали, что Офис президента передал Меджлису крымскотатарского народа рассекреченные документы НКВД СССР, касающихся депортации крымских татар в 1944 году.