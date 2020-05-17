В Латвии нашли беспилотный летальный аппарат размером 5,5 м на 3,5 м, который потеряли еще 2 мая и не могли найти из-за того, что он носился над страной. Дрон нашли в лесу, беспилотный летательный аппарат застрял в кроне дерева.

Об этом сообщил журналистам представитель Агентства гражданской авиации (АГА) Айвис Винцев, передают РИА "Новости".

"Информация о местонахождении дрона поступила от заметившего его человека, и на место происшествия отправились эксперты АГА и представители владельца летательного аппарата - компании UAVFactory. Дрон зацепился за кроны деревьев, и для его снятия была привлечена Государственная пожарно-спасательная служба. Затем дрон был передан АГА для расследования", - сообщил Винцев.

Второго мая 25-килограммовый дрон, принадлежащий предприятию UAVFactory, потерял управление и пропал. Так как он мог продолжать бесконтрольно летать и находиться в воздухе до 90 часов, полеты в воздушном пространстве Латвии на несколько дней пришлось ограничить.

Напомним, что из-за потерянного дрона в Латвии ввели ограничения на использование воздушного пространства гражданскими лайнерами.

Также мы рассказывали, что Латвийская компания, которая потеряла из виду пятиметровый дрон, заявила, что организовала полет с целью побить мировой рекорд длительности пребывания в воздухе.