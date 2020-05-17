Синоптик Наталья Диденко заявила, что до конца недели в Украине будет преимущественно прохладная и облачная погода.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Сестрички-циклоны Fiona и Erna козыряют друг перед другом лентами-фронтами. Их девчачьи круть-верть перед зеркалом обусловливают дожди и ветры в северной части Европы. А вот братья-близнецы, атлантические антициклоны Quirinius Первый и Второй не пускают осадки высоким атмосферным давлением и организуют сухую солнечную погоду в большинстве стран Европы Западной, Южной, Центральной и Восточной", - указано в сообщении.

По ее словам, 18 мая на большинстве территорий Украины будет сухая погода, однако в северных, восточных и на части западных областей может пойти кратковременный дождь. Также возможны сильные порывы ветра.

Температура воздуха 18-го мая в Украине в течение дня составит от +14 до +18 градусов, на Закарпатье и в Черновицкой области до +20 градусов, на крайнем севере от +10 до +13 градусов, в южной части от +17 до +23 градусов.

В украинской столице погода будет влажной и ветреной, днем температура ожидается от +16 до +18 градусов. По прогнозу Диденко, в течение недели солнечных и теплых дней не предвидится, а температура не будет превышать +20 градусов.

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала украинцам, почему в стране до сих пор бушует холодная погода. По ее словам, вскоре тучи уйдут.

Как сообщала "Страна", министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко спрогнозировал падение урожая зерновых в 2020 году примерно на 10 миллионов тонн. В ведомстве ожидают, что украинские аграрии соберут около 65-68 млн тонн.