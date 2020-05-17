Андрей Портнов опроверг регулярно появляющиеся слухи о том, что он собирается создавать свою политическую партию.

Об этом Андрей Портнов рассказал в интервью "Стране".

"Я не собираюсь создавать политическую силу. Я благодарен людям, которые считают, что я должен это сделать. Но я считаю, что эффективнее можно давить на власть, создав инструменты экспертного и публичного давления, представляя интересы людей, но самому не быть во власти", - сказал Портнов.

Также он говорит, что не будет участвовать в местных выборах и не будет никого на них поддерживать.

"Теперь что касается местных выборов. Вот, допустим, я иду на местные выборы. Я на самом деле не иду, но допустим. Вот мы проходим и у меня появляются депутаты в областном или районном совете, которых я даже не знаю. Эти депутаты через неделю украдут киоск в центре города. Они обязательно проголосуют с кем-нибудь за какую-нибудь землю. Воровство в местных советах - общий тренд. Зачем мне нужна политическая сила, в которой депутаты украдут киоск или палатку? Поэтому, когда люди пишут "Портнов в суды подает, это, значит, что он собрался на выборы", нет. Я не буду даже никого поддерживать на местных выборах, потому что хочу сохранить тотальную независимость. Самая большая ценность - это свобода и независимость", - сказал Портнов.

Напомним, ранее Андрей Портнов заявил, что не будет баллотироваться в Раду на довыборах в 179-м округе в Харьковской области.