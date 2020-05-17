В Одессе от коронавируса умер врач-реаниматолог. Он работал в городской больнице, где лечат пациентов с Covid-19.

Об этом сообщил председатель Одесской Областной государственной администрации Максим Куцый в Facebook.

"Ушли из жизни 74-летняя пенсионерка и 47-летний врач-реаниматолог городской больницы №10. В этой больнице медики ежедневно противостоят коронавируса и спасают пациентов", - написал чиновник.

Он рассказал, что за минувшие сутки диагноз подтвердился у 12 пациентов, а общее количество составляет 746 человек. Случаи зафиксированы практически во всех районах Одесской области.

"Я обращаюсь к каждому: продолжайте соблюдать санитарные нормы, будьте сознательны и берегите себя", - подчеркнул председатель.

Ранее "Страна" писала, что в Ивано-Франковске умер главврач станции скорой помощи Игорь Ковалюк. Ранее тест на коронавирус дважды показал у медика положительный результат.

Также мы рассказывали, что в Кировограде от коронавируса умер врач, который заразился от погибшего раньше брата-врача.