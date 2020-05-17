Киевлян предупредили о сильном ветре в понедельник. В столице объявили желтый уровень опасности
В Киеве в понедельник, 18 мая, ожидают сильный ветер. Спасатели объявили желтый уровень опасности. Киевлян призвали быть осторожными при сильном ветре.
Об этом сообщает КГГА со ссылкой на предупреждение Украинского гидрометцентра.
Днем 18 мая в столице ожидается сильный ветер — 15-24 метров в секунду (Первый уровень опасности, желтый). Такая погода продержится с 11:00 до 22:00.
Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- не выходить на улицу, но если на момент непогоды вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- не ходить вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Ранее "Страна" писала, что синоптики сообщили, какой теплой и дождливой будет погода в Украине 18 мая.
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