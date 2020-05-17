После того, как президент Соединенных Штатов Америки Данальд Трамп рассказал о разработке в США "супер-пупер" ракеты, США вывели на орбиту военный космоплан X-37B. Для этого частной космической компании Илона Маска "SpaceX" пришлось перенести запуск 60 спутников.

Об этом сообщает пресс-служба компании-оператора United Launch Alliance (ULA), которая и вывела ракету на орбиту.

Компания ULA запустила ракету-носитель Atlas V с экспериментальным беспилотным космопланом X-37B для нужд Космических сил США. Она стартовала с площадки SLC-41 на мысе Канаверал в штате Флорида.

Космоплан X-37B компании Boeing в шестой раз отправился на орбиту в рамках миссии USSF-7. Официальная цель миссии, как и прошлых пяти, не разглашается. Предполагается, что космоплан будет заниматься разведкой.

Видео: YouTube/SciNews

В рамках миссии космоплан соберет данные для NASA по воздействию радиации на семена, а также данные по преобразованию солнечной энергии в микроволновую для Военно-морской исследовательской лаборатории.

Запуск X-37B был перенесен с субботы (16 мая) из-за непогоды. Это повлияло на запуск очередной партии из 60 спутников SpaceX для сети интернет-покрытия Starlink. Компания уже перенесла запуск на 19 мая, говорится в ее Twitter.

Ранее "Страна" писала, что NASA следующим летом запустит миссию DART, чтобы отвести астероид от Земли.

Также мы рассказывали, что США вышли из соглашения по Луне и заявили о своем праве на добычу ресурсов на спутнике.