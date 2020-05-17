Пожарные и ученые организовали четырехдневную экспедицию по территориям Киевской области, которые пострадали от пожаров, чтобы проанализировать ущерб и выяснить причину возгорания. В ходе поездки представители Чернобыльского заповедника сделали завораживающие фотографии восстанавливающейся природы.

Об этом сообщает Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник в Facebook.

"Сейчас, когда пожары ликвидированы. Остаются тлеть еще несколько торфяников, но они под контролем спасательной службы "Северная Пуща". За пять дней (с 11 по 15 мая) участники экспедиции проехали более 400 километров заповедной территории и посетили здесь все пожарища. Была осуществлена ​​оценка влияния пожаров на наземные экосистемы и зафиксировано направление их восстановления", - указано в сообщении.

При осмотре пострадавших территорий исследователи использовали дроны, спутниковые системы и дистанционное зондирование почвы. Отмечается, что результаты экспедиции вместе с предположительными причинами пожаров будут опубликованы позднее, когда ученые проанализируют полученные данные.

В экспедиции участвовали ученые Чернобыльского заповедника, Чернобыльского центра по проблемам ядерной безопасности, радиоактивных отходов и радиоэкологии, Регионального восточноевропейского центра мониторинга пожаров, Ботанического сада имени академика Фомина.

Напомним, чтобы не допустить распространения пожаров под Чернобылем, спасатели вырыли множество противопожарных разрывов и создали почти тысячу километров минерализованных полос.

Как сообщала "Страна", масштабный пожар в Чернобыльском заповеднике попал на камеры фотоловушек, установленных в лесной зоне для наблюдения за животными.