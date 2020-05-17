На здании Офиса президента Украины в ночь с 17 на 18 мая, в 00:01, покажут видео-инсталляцию, о преступлениях советской власти и сегодняшней России против крымскотатарского народа.

Также инсталляцию будут проектировать на здании Кабинета министров Украины. Акция посвящена Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В день памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, 18 мая, инсталляция будет проецироваться с наступлением темного времени суток – ориентировочно с 21:00. Кроме того, инсталляцию покажут на здании Кабинета министров Украины, также ориентировочно в 21:00, 18, 19 и 20 мая.

В министерстве призвали 17 мая приобщиться и к призыву Меджлиса крымскотатарского народа и поднять крымскотатарский флаг с траурной лентой, а в 21:00 17 мая зажечь огонек памяти в своем окне.

"Мы помним преступления советского режима. Принудительное изгнание крымских татар с Крымского полуострова преступники советского режима начали в три часа утра 18 мая 1944 года. В течение двух дней с родных домов было выселено 180 тыс. крымских татар. Изгнание и нечеловеческие условия в местах ссылки имели катастрофические последствия - от болезней и истощения погибло десятки тысяч крымских татар", - отметили в ведомстве.

Минреинтеграции подчеркивает, что уже в современном мире Россия нарушила все нормы международного права и в 2014 году посягнула на территориальную целостность Украины, оккупировала Крым и начала войну на востоке Украины.

"Право крымских татар свободно жить на своей земле будет восстановлено – иного не дано. Мы не прекратим борьбу, пока не вернем из-под гнета украинский полуостров Крым. 18 мая – это и День борьбы за права крымскотатарского народа. В этот день хотим в очередной раз напомнить всему миру и стране-агрессору, что Крым – это Украина, и время оккупантов вскоре пройдет. Bizim ve siziñ azatlığıñız içün – За вашу и нашу свободу!", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала, что президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Мустафой Джемилевым заявил, что готов созвать конституционную комиссию и внести в парламент проект закона о создании крымскотатарской автономии.

Также мы рассказывали, что Офис президента передал Меджлису крымскотатарского народа рассекреченные документы НКВД СССР, касающихся депортации крымских татар в 1944 году.