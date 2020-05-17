Практически у каждого человека есть родинки, однако иногда они могут привести к раку кожи и летальному исходу. Чтобы минимизировать подобные случаи, в Минздраве рассказали, как вычислить опасную родинку.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"17 мая - Всемирный день борьбы с меланомой. Кожа - это защитный барьер тела от травм, инфекций и солнца. На теле человека находится от 10 до 40 родинок. Периодически могут появляться новые - как правило, в возрасте до 40 лет. Родинки могут быть разной формы и размера. Бывают случаи, когда выпуклые родинки становятся плоскими или меняют окраску - становятся телесного цвета или исчезают. Эти изменения могут быть безопасными для здоровья человека, но могут свидетельствовать и о меланоме", - указано в сообщении.

Так, меланома - злокачественная опухоль, образование на коже с неправильными очертаниями, участками пятнистого окраса, которое может чесаться или кровоточить. В запущенной форме меланома может стать причиной смерти пациента, но при ранней диагностике эффективно лечится.

Меланома проявляется реже других злокачественных образований потому что не заразна. Однако она наиболее опасна, так как в запущенных случаях приводит к раку кожи, от которого возможны летальные исходы. Национальный реестр Украины утверждает, что за 2018 год меланому обнаружили у 2 835 граждан. Так, из сотни человек болезнь обнаружили у 7,9 человек при том, что мировой показатель - 4,9. Умирают от нее 2,6 человек из сотни в Украине, в мире - 1,5.

Каждый может защитить себя от развития меланомы соблюдая следующие правила:

Ограничьте время пребывания на солнце. Ультрафиолетовое излучение наиболее интенсивное с 10 утра до 16 дня.

Следите за Ультрафиолетовым-индексом. Когда показатель 3 и выше, необходима защита от солнца.

Находитесь в тени, когда ультрафиолетовые лучи наиболее интенсивны. Тень от деревьев, зонтов и тентов не обеспечивают полную защиту от солнца.

Носите головные уборы и защитную одежду. Шляпа обеспечивает надежную защиту от солнца для глаз, ушей, лица и задней части шеи. Плотную и просторную одежду, закрывающую как можно большую поверхность тела.

Правильно подбирайте солнцезащитные очки. Категория 4 (UV 400) означает, что линзы пропускают наименьшее количество света, а 0 -наибольшее. Самый оптимальный вариант - категория 3: подходит для яркой солнечной погоды и прогулок по городу.

Не используйте оборудование и лампы для искусственного загара. Они повышают риск развития рака кожи и могут повредить незащищенные глаза.

Защищайте детей от солнечных лучей. Во время пребывания на свежем воздухе детей следует защищать от интенсивного воздействия ультрафиолета. Дети грудного возраста должны всегда находиться в тени.

Для того, чтобы убедиться в наличии или отсутствии опасной родинки, нужно регулярно проводить самостоятельный осмотр тела. При этом внимательнее всего нужно осмотреть такие области:

Кожа головы

Лицо. Особенно нос и ноздри, губы (снаружи и внутри), а также уши с обеих сторон

Шея и грудная клетка. Женщинам также стоит проверить кожу под грудью

Руки и локти

Ладони - внимательно осмотрите кожу между пальцами и под ногтями

Спина, шея, плечи, ягодицы и гениталии

Ноги

Напомним, количество заболеваний меланомой кожи ежегодно увеличивается. Такое лечение может обойтись в несколько миллионов гривен.

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