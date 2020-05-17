В Минздраве объяснили украинцам, как определить потенциально опасную родинку
Практически у каждого человека есть родинки, однако иногда они могут привести к раку кожи и летальному исходу. Чтобы минимизировать подобные случаи, в Минздраве рассказали, как вычислить опасную родинку.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.
"17 мая - Всемирный день борьбы с меланомой. Кожа - это защитный барьер тела от травм, инфекций и солнца. На теле человека находится от 10 до 40 родинок. Периодически могут появляться новые - как правило, в возрасте до 40 лет. Родинки могут быть разной формы и размера. Бывают случаи, когда выпуклые родинки становятся плоскими или меняют окраску - становятся телесного цвета или исчезают. Эти изменения могут быть безопасными для здоровья человека, но могут свидетельствовать и о меланоме", - указано в сообщении.
Так, меланома - злокачественная опухоль, образование на коже с неправильными очертаниями, участками пятнистого окраса, которое может чесаться или кровоточить. В запущенной форме меланома может стать причиной смерти пациента, но при ранней диагностике эффективно лечится.
Меланома проявляется реже других злокачественных образований потому что не заразна. Однако она наиболее опасна, так как в запущенных случаях приводит к раку кожи, от которого возможны летальные исходы. Национальный реестр Украины утверждает, что за 2018 год меланому обнаружили у 2 835 граждан. Так, из сотни человек болезнь обнаружили у 7,9 человек при том, что мировой показатель - 4,9. Умирают от нее 2,6 человек из сотни в Украине, в мире - 1,5.
Каждый может защитить себя от развития меланомы соблюдая следующие правила:
- Ограничьте время пребывания на солнце. Ультрафиолетовое излучение наиболее интенсивное с 10 утра до 16 дня.
- Следите за Ультрафиолетовым-индексом. Когда показатель 3 и выше, необходима защита от солнца.
- Находитесь в тени, когда ультрафиолетовые лучи наиболее интенсивны. Тень от деревьев, зонтов и тентов не обеспечивают полную защиту от солнца.
- Носите головные уборы и защитную одежду. Шляпа обеспечивает надежную защиту от солнца для глаз, ушей, лица и задней части шеи. Плотную и просторную одежду, закрывающую как можно большую поверхность тела.
- Правильно подбирайте солнцезащитные очки. Категория 4 (UV 400) означает, что линзы пропускают наименьшее количество света, а 0 -наибольшее. Самый оптимальный вариант - категория 3: подходит для яркой солнечной погоды и прогулок по городу.
- Не используйте оборудование и лампы для искусственного загара. Они повышают риск развития рака кожи и могут повредить незащищенные глаза.
- Защищайте детей от солнечных лучей. Во время пребывания на свежем воздухе детей следует защищать от интенсивного воздействия ультрафиолета. Дети грудного возраста должны всегда находиться в тени.
Для того, чтобы убедиться в наличии или отсутствии опасной родинки, нужно регулярно проводить самостоятельный осмотр тела. При этом внимательнее всего нужно осмотреть такие области:
- Кожа головы
- Лицо. Особенно нос и ноздри, губы (снаружи и внутри), а также уши с обеих сторон
- Шея и грудная клетка. Женщинам также стоит проверить кожу под грудью
- Руки и локти
- Ладони - внимательно осмотрите кожу между пальцами и под ногтями
- Спина, шея, плечи, ягодицы и гениталии
- Ноги
Напомним, количество заболеваний меланомой кожи ежегодно увеличивается. Такое лечение может обойтись в несколько миллионов гривен.
Как сообщала "Страна", в марте 2019 года во Флориде (США) родилась девочка с родимым пятном на лице в виде "маски Бэтмэна", за ее лечение взялся российский хирург Павел Попов.