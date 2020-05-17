В Министерстве здравоохранения России рассказали об особой опасности коронавирусной инфекции для людей, которые страдают повышенным давлением - гипертонией.

Об этом рассказал главный внештатный кардиолог ведомства Сергей Бойцов, сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

По данным специалиста, люди с болезнями сердца и сосудов находятся в группе высокого риска заражения инфекцией. Поэтому каждому человеку с повышенным артериальным давлением необходимо принимать препараты, предписанные лечащим врачом. Кроме того, им нельзя забывать и о физической активности.

"Появились данные, что артериальная гипертония очень значимо ассоциирована с вероятностью развития тяжелого течения коронавирусной инфекции", - сказал Бойцов.

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